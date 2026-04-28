Число погибших при пожаре на стройке в Москве достигло пяти
В Москве число погибших в результате пожара на стройке выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На севере столицы пожар охватил строящееся здание. Огонь вспыхнул во 2-м Амбулаторном проезде. Пламя перекинулось на второй и третий этажи объекта.
Спасатели эвакуировали с места происшествия 12 человек. Медики оказали помощь троим пострадавшим. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Пожарные присвоили возгоранию третий ранг сложности. К тушению привлекли пожарную авиацию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Специалисты продолжают разбирать завалы. Не исключают, что под обломками могут находиться ещё люди.
