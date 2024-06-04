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Следком: в РФ заочно осужден британский наемник за участие в конфликте на стороне ВСУ

04 июня 2024, 15:50
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

За участие в вооруженном конфликте на стороне украинских неонацистов заочно осужден британский наемник Эйрес Марк Джон. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Сообщается, что весной 2022 года наемник прибыл в зону боевых действий для участия в них на стороне ВСУ. На Украине Эйрес в рамках спецподготовки научился обращаться с боевым оружием, а потом вступил в один из запрещенных в РФ националистических батальонов.

В течение двух лет Эйрес выполнял приказы, направленные против российских силовых структур, а также структур ДНР. Этим он способствовал нестабильности в регионе и поддержанию конфликта.



Следствие и суд доказали вину фигуранта, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Эйрес находится в международном розыске.

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В Сергиево-Посадском округе модернизируют более десяти детских площадок
04 июня 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Тринадцать детских игровых площадок планируется заменить и модернизировать в Сергиево-Посадском городском округе, подряд на выполнение этих работ опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит обновить девять детских площадок в городе Сергиев Посад — на проспекте Красной Армии, Ярославском шоссе, бульваре Свободы и улицах Маслиева, Мира, Ясной, Победы, и Симоненкова, а также две игровые площадки в городе Хотьково: на улице Калинина и 3-й улице Митино и площадку в селе Васильевское», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 38 миллионов 703 тысячи 380 рублей 57 копеек. Заявки принимаются до 24 июня.

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В Пушкинском округе пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника»
04 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

6 июня в Пушкинском пройдет акция «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Акция пройдет 6 июня с 11:00 до 14:00 в Пушкино.

«Жители Пушкинского смогут сдать на переработку любую технику: компьютерную, офисную, бытовую, включая холодильники и кондиционеры, электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, научную и медицинскую технику, картриджи, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком «радиация», На безвозмездную утилизацию также принимаются источники ионизирующего излучения, но при условии передачи оборудования объёмом не менее 10 куб. м», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что городской округ участвует в акции ежегодно.

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«Расставить точки над ё»: В МИД дали важные рекомендации россиянам
04 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

Россиянам рекомендовали устранить ошибки в написании имен в заграничных паспортах. Советы для тех, кто обнаружил такие ошибки, были опубликованы в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Дипломаты обратили внимание на сообщения в СМИ о случаях аннулирования загранпаспортов из-за неправильного написания имен, особенно содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение этого вопроса поможет избежать неприятностей, особенно при прохождении паспортного контроля на государственной границе Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе.

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Только секс и гены: К чему может привести незащищенная интимная близость
Psychologies.ru: женщина использовала мужчину для зачатия без его ведома
04 июня 2024, 15:50

Фото: iStock/tuaindeed

Женщина использовала знакомого мужчину для зачатия ребенка без ведома партнёра, а после незащищённого секса перестала с ним общаться и везде заблокировала. Историю рубликует Psychologies.ru.
24-летний пользователь соцсети X/Twitter рассказал, что несколько лет назад у него случился незащищённый секс со знакомой женщиной, которая старше его на 10 лет. Она заверила молодого человека, что приняла средство экстренной контрацепции. После этой встречи женщина уехала на Украину и перестала выходить на связь.

Через некоторое время он узнал, что его партнёрша родила ребёнка. Она опубликовала фотографию трёхлетнего мальчика в соцсети, в котором мужчина узнал себя и понял, что является отцом малыша.

Тогда герой истории предложил принять участие в воспитании сына, однако женщина отказала, мотивировав это тем, что ей нужны были только его гены и попросила биологического отца ребенка оставить её в покое.

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#twitter
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Более 300 млн рублей предусмотрено на благоустройство велосипедных маршрутов в Подмосковье
04 июня 2024, 15:46

Фото: Istockphoto / gbh007

На благоустройство веломаршрутов в Подмосковье в этом году выделено более 300 млн рублей. Такими данными поделился председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый
По словам депутата, с началом летнего сезона катание на велосипедах набирает всё большую популярность у жителей Подмосковья. Чтобы им было комфортно и интересно проводить досуг, в Московской области развивают велосипедную инфраструктуру.
«В 2024 году на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей. Например, будет обустроена «Дубнинская кругосветка», которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство. Также будем развивать маршрут в Одинцове от микрорайона Трёхгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной», – поделился планами Коханый.
Он добавил, что Московская область обладает большим туристическим потенциалом, и велосипедные маршруты могут стать одним из способов знакомства с регионом.

Описание самых интересных веломаршрутов региона можно найти на сайте Мособлдумы.

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#московская область
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#велосипед
#туризм
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Жительница Серпухова вошла в отряд космонавтов
04 июня 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Уроженка подмосковного Серпухова Анастасия Бурчуладзе стала одной из победительниц четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Анастасия Бурчуладзе окончила гимназию при Московском областном педагогическом колледже в Серпухове и магистратуру на факультете «Двигатели летательных аппаратов» в Московском авиационном институте. Работает инженером-конструктором в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она вошла в число четырёх победителей из почти 300 желающих стать космонавтами», — говорится в сообщении.
Теперь для того, чтобы стать космонавтом-испытателем, Анастасии нужно будет пройти двухлетнюю общекосмическую подготовку, которая включает в себя теоретические и практические занятия, а также спортивную подготовку.

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#серпухов
#космонавт
#космос
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В балашихинском колледже «Энергия» прошел день открытых дверей
04 июня 2024, 15:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Балашихе для абитуриентов прошел день открытых дверей в колледже «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Балашихинском Центре технологии машиностроения школьники узнали о профессиях и специальностях структурного подразделения.

«Студенты подразделения провели экскурсию по аудиториям и мастерским подразделения, где были показаны мастер-классы, участие в которых приняли будущие студенты и их родители. В финале перед всеми абитуриентами выступили курсанты ОГСН «Бригада-К», а родители в это время могли задать все интересующие вопросы. Также желающие могли посетить мини-уроки в колледже», — поделились в пресс-службе.

С 13 июня в колледже стартует приемная кампания. ​Полный список специальностей можно найти на официальном сайте.

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Опрос показал, является ли кондиционер причиной раздора в российских коллективах
Опрос: Большинство россиян не ссорятся с коллегами из-за кондиционера
04 июня 2024, 15:38

Фото: iStock/djedzura

Опрос сервиса SuperJob показал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера.
Как передаёт RT, 29% россиян заявили о случаях споров из-за температуры в помещениях, а 20% сообщили об отсутствии кондиционеров на работе.

А аналитический центр SOKOLOV провёл исследование и выяснил отношение москвичей к обручальным кольцам. Так, каждый пятый житель столицы считает, что привычка носить обручальное кольцо и верность партнёру взаимосвязаны, в то время как три четверти опрошенных имеет противоположную точку зрения.

Как передаёт «Вечерняя Москва», половина респондентов носит свои обручальные кольца постоянно, а каждый десятый опрошенный перестал носить украшение из-за несоответствующего размера.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров.

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Милонов заявил о необходимости новых льгот для многодетных в отпуске
04 июня 2024, 15:24

Фото: iStock/ASphotowed

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о введении новых льготных тарифов для многодетных семей в период отпусков.
«Прошу оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха, а также возможность внедрения принципа бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста — подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

В то же время депутаты от ЛДПР подготовили и внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате на детей до 16 лет с гражданством РФ к Международному дню защиты детей.

«Законопроектом предлагается предоставлять родителям детей в возрасте до 16 лет ежегодно выплату к Международному дню защиты детей за счет средств федерального бюджета. Выплату предлагается осуществлять ежегодно с 2025 года», – приводит АГН «Москва» текст пояснительной записки.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений для детей из многодетных семей.

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