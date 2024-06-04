Следком: в РФ заочно осужден британский наемник за участие в конфликте на стороне ВСУ

Фото: сайт СК РФ
За участие в вооруженном конфликте на стороне украинских неонацистов заочно осужден британский наемник Эйрес Марк Джон. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Сообщается, что весной 2022 года наемник прибыл в зону боевых действий для участия в них на стороне ВСУ. На Украине Эйрес в рамках спецподготовки научился обращаться с боевым оружием, а потом вступил в один из запрещенных в РФ националистических батальонов.
В течение двух лет Эйрес выполнял приказы, направленные против российских силовых структур, а также структур ДНР. Этим он способствовал нестабильности в регионе и поддержанию конфликта.
Следствие и суд доказали вину фигуранта, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Эйрес находится в международном розыске.
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В течение двух лет Эйрес выполнял приказы, направленные против российских силовых структур, а также структур ДНР. Этим он способствовал нестабильности в регионе и поддержанию конфликта.
Следствие и суд доказали вину фигуранта, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Эйрес находится в международном розыске.
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Никита Кротов