Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки об армии России

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Гагаринский суд Москвы вынес приговор экономисту Константину Сонину* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Решением суда он был заочно приговорён к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. В случае возвращения Сонина* в Россию приговор будет исполнен.
Кроме того, экономисту запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4,5 лет.
Судили Сонина* по статье Уголовного кодекса России о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Самый длительный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.
Экономиста привлекли к ответственности за публикации в Telegram, где он высказывался о действиях ВС РФ в украинском городе Буча. Он не признаёт свою вину.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Кроме того, экономисту запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4,5 лет.
Судили Сонина* по статье Уголовного кодекса России о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Самый длительный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.
Экономиста привлекли к ответственности за публикации в Telegram, где он высказывался о действиях ВС РФ в украинском городе Буча. Он не признаёт свою вину.
Читайте также:
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова