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Следственный комитет России привлек к ответственности 785 иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в частности, для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд было направлено уголовное дело против гражданина Грузии Георгия Гоглидзе.
Следствие установило, что в апреле 2023 года он прибыл в Львовскую область Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинскими силами территорию города Славянска в ДНР, где он за вознаграждение участвовал в боевых действиях.
Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР в ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими. В результате часть наемников была уничтожена, а остальные, включая Гоглидзе, задержаны. В дальнейшем с участием Гоглидзе были проведены комплексные следственные действия, в ходе которых был собран значительный объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Следствие установило, что в апреле 2023 года он прибыл в Львовскую область Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинскими силами территорию города Славянска в ДНР, где он за вознаграждение участвовал в боевых действиях.
Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР в ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими. В результате часть наемников была уничтожена, а остальные, включая Гоглидзе, задержаны. В дальнейшем с участием Гоглидзе были проведены комплексные следственные действия, в ходе которых был собран значительный объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова