СК РФ привлек к ответственности 785 иностранных наемников, воюющих за ВСУ

Один из участников уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество. Следствие полагает, что он переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.