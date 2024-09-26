Подполье: в порту под Одессой во время взрыва были суда со снарядами и ГСМ

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Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что во время взрыва в Одесской области в порту «Южный» там находились суда, которые перевозили горюче-смазочные материалы, снаряды, технику, а также, предположительно, водные БПЛА. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, мощный взрыв прозвучал в десять часов вечера 25 сентября, который был слышен со стороны нефтехранилища, расположенного у порта «Южный». Подпольщик сообщил, что Южное частично осталось без электричества.
Кроме того, еще один взрыв прозвучал в стороне поселка Гвардейское. Лебедев сообщил, что поселок рядом с портом «Южный» знаменит тем, что в его окрестностях расположены несколько военных частей и другие военные объекты.
По его словам, вокруг Гвардейского есть множество мест, где были замечены иностранные военные, включая офицеров. Подпольщик отметил, что после взрывов на место направились вертолеты и более десятка машин скорой помощи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция», — добавил он.
Кроме того, еще один взрыв прозвучал в стороне поселка Гвардейское. Лебедев сообщил, что поселок рядом с портом «Южный» знаменит тем, что в его окрестностях расположены несколько военных частей и другие военные объекты.
По его словам, вокруг Гвардейского есть множество мест, где были замечены иностранные военные, включая офицеров. Подпольщик отметил, что после взрывов на место направились вертолеты и более десятка машин скорой помощи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова