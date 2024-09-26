Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник

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Украинский БПЛА был сбит ночью над Орловской областью. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА», — сообщил он.
По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия. Помимо этого, губернатор выразил благодарность российским военным за то, что они сдерживают атаки противника ночью и днем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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