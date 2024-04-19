СК РФ требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

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Следственный комитет России требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, пишет РИА Новости.
Ходатайство об аресте курьера, доставившего в РФ компоненты бомбы, с помощью которой был подорван автомобиль Прозорова, поступило в Замоскворецкий суд Москвы.
По материалам дела, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена. У него гражданство Киргизии. Там проживают его мать, а также другие ближайшие родственники.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, курьер доставил взрывчатку для подрыва автомобиля исполнителю преступления.
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По материалам дела, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена. У него гражданство Киргизии. Там проживают его мать, а также другие ближайшие родственники.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, курьер доставил взрывчатку для подрыва автомобиля исполнителю преступления.
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Алёна Самарева