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Суд до июня арестовал взорвавшего машину Прозорова украинского агента Головченко

18 апреля 2024, 17:50
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Замоскворецкий районный суд арестовал украинского агента, взорвавшего машину бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко будет находиться под стражей до 12 июня.


Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт РИА Новости. Головченко вменяется в вину незаконный оборот взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также покушение на убийство общественно опасным способом.

Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. Под днище автомобиля экс-полковника СБУ было установлено безоболочное взрывное устройство. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. Действовавший по заданию украинских спецслужб исполнитель теракта Головченко был задержан 16 апреля.

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В Крыму силовики задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
18 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Diy1

В Крыму сотрудники силовых структур задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской группировки «Белая масть». Операция проводилась совместно органами МВД и ФСБ России.
Задержанные считают себя представителями праворадикального направления политики и открыто поддерживают киевский режим, сообщают «Известия». По месту жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Было изъято огнестрельное оружие, ножи, кастеты, а также экстремистская литература и самодельные плакаты с лозунгами в поддержку националистов с Украины и идеологов фашизма.

Кроме того, силовиками были обнаружены современные средства связи, при помощи которых задержанные распространяли материалы экстремистской и националистической направленности. В телефонах фигурантов была найдена переписка с командирами Вооружённых сил Украины (ВСУ), лидерами Русского добровольческого корпуса* и батальона «Азов»*. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных нескольких уголовных дел.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#крым
#экстремизм
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В Подмосковье обнаружено тело мужчины без гениталий
18 апреля 2024, 17:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Волоколамском городском округе Московской области обнаружено тело мужчины на территории СНТ. Об этом сообщает издание «МК».
По информации издания, погибшим является 51-летний житель Москвы. Тело обнаружили вечером в среду. Отмечается, что мужчина был раздет, гениталии отсутствовали. По одной из версий, труп могли объесть бродячие собаки.

В настоящее время устанавливается причина смерти жителя Москвы.

Прежде сообщалось, что было найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
#смерть
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#мужчины
#подмосковье
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Умер режиссер Александр Пономарев
18 апреля 2024, 16:42

Фото: istock / tomertu

Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на йте Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Коллеги покойного артиста отметили его уникальную способность «слышать стиль и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».


Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.


В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.


Александр Пономарев является автором более 100 спектаклей. Его творчество известно не только в России, но и за рубежом. Режиссер также был руководителем театральной студии «Чет-нечет».

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#творчество
#режиссёр
#стиль
#смерть
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В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие
Shot: пистолет Макарова нашли в брошенной BMW
18 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пистолет Макарова нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что внутри автомобиля валялись пачка сигарет и презервативов. В машине был найден нож, которым совершено убийство 24-летнего Кирилла. На рукоятке — волк. Автомобиль нашли на Новороссийской улице, в двух километрах от места убийства.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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#автомобиль
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#мужчина
#удар
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Краснодарец получил семь лет колонии за покушение на госизмену
18 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Andrii Zorii

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Даниила Зинковского, покушавшегося на госизмену, пишет «Российская газета».
По данной Объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края, Зинковский выступает против специальной военной операции. Так, в сентябре 2022 года он позвонил по номеру телефона для желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Фигурант намеревался воевать против России.

Подсудимый был задержан, когда он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область. За ним следили сотрудники УФСБ России по региону.

На допросе Зинковский полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным. Он будет отбывать семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Пока приговор пока не вступил в силу.

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#краснодарский край
#суд
#госизмена
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Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК РФ: с 25-летним мужчиной расправился нелегально находящийся в РФ гражданин СНГ
18 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Motortion

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины из-за места на парковке в Москве, пишет «Лента.ру».
По данным столичного управления Следственного комитета России (СКР), — это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас он находится в розыске.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Как уточнили в управлении, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне преступник припарковал машину на тротуаре у подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал мужчине замечание. Между ними разгорелся конфликт, после чего убийца нанёс местному жителю смертельные ножевые ранения.

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#россия
#москва
#убийство
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Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича
18 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Москве обнаружили черный BMW, на котором вместе с братом скрылся азербайджанец, напавший на 24-летнего мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Предполагается, что они специально оставили автомобиль и пересели на другой, пытаясь скрыться. Полиция продолжает поиски. Отмечается, что BMW пригнали из Закавказья в 2022 году. Сейчас на ней висит 60 штрафов. В основном за превышение скорости.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#автомобиль
#поиски
#машины
#нож
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Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО
Суд оставил под стражей американку, задержанную на Урале за финансирование ВСУ
18 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/Andrii Atanov

Свердловский областной суд отклонил новый запрос об освобождении из российского СИЗО американки Ксении Карелиной, задержанной по обвинению в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судья подтвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и отклонил жалобу на продление ареста. Карелина останется под стражей до 5 июля.

В феврале этого же года суд уже рассматривал жалобу Карелиной на ее содержание под стражей, но оставил ее в СИЗО.

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«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
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«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
18 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Вооружённый наёмник ВСУ из США с тремя огромными ножами был задержан в Ватикане, пишет La Repubblica.
Как сообщает издание, 54-летний Мойзес Техада, воевавший на Украине, — один из самых опасных и разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк. Он был задержан на площади Святого Петра в Ватикане в момент, когда папа римский Франциск проводил всеобщую аудиенцию.

По данным La Repubblica, мужчина был вооружен «как мясник» — при нем было три больших ножа. В базе Управления специальных расследований Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка он классифицируется как особо опасный и жестокий преступник.

Стражи порядка заметили странное поведение Техада и решили его обыскать. Один из трёх 20-сантиметровых ножей был с двойным лезвием. Зачем ему понадобилось холодное оружие, выяснит полиция.

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#всу
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