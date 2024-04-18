Суд до июня арестовал взорвавшего машину Прозорова украинского агента Головченко

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Замоскворецкий районный суд арестовал украинского агента, взорвавшего машину бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко будет находиться под стражей до 12 июня.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт РИА Новости. Головченко вменяется в вину незаконный оборот взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также покушение на убийство общественно опасным способом.
Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. Под днище автомобиля экс-полковника СБУ было установлено безоболочное взрывное устройство. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. Действовавший по заданию украинских спецслужб исполнитель теракта Головченко был задержан 16 апреля.
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Александр Бойцов