ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова

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Сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Напомним, что в прошлую пятницу автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова был подорван в Москве. Сам мужчина получил незначительные травмы.
По данным, следствия задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ. По заданию куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, задержанный прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль.
По данному факту ГУСК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или устройств.
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По данным, следствия задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ. По заданию куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, задержанный прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль.
По данному факту ГУСК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или устройств.
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Анастасия Чинкова