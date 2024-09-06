СК РФ возбудил уголовное дело против Максаковой* за призывы финансировать ВСУ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Марии Максаковой* за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что Максаковой* 47 лет. За свою жизнь она успела побывать в отношениях с известным авторитетом Владимиром Тюриным, выйти замуж за депутата Дениса Вороненкова, которого убили в Киеве в 2017 году, послужить в театре оперной певицей и поработать депутатом Госдумы от правящей партии «Единая Россия». После начала СВО Максакова* публично осудила решение российских властей, уехала на Украину и стала поддерживать ВСУ.
В августе прошлого года на своём YouTube-канале она опубликовала интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором призывала людей финансировать ВСУ и дискредитировала цели СВО.
Днём ранее Следственный комитет России возбудил против неё уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государство. По неё Максаковой* грозит шесть лет тюремного заключения в случае возвращения в Россию.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
В августе прошлого года на своём YouTube-канале она опубликовала интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором призывала людей финансировать ВСУ и дискредитировала цели СВО.
Днём ранее Следственный комитет России возбудил против неё уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государство. По неё Максаковой* грозит шесть лет тюремного заключения в случае возвращения в Россию.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова