Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* не оплатила долги в РФ на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Уточняется, что общая сумма задолженности составляет 61 249 рублей. Один из долгов равен 29,8 тыс. руб., к которому было дополнительно начислено 4233 руб. за непогашение. Второй долг на 25 тыс. руб. также не был уплачен, и за него начислили взыскание на 2 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что бывшему депутату Госдумы и оперной певице Марии Максаковой* может грозить уголовный срок за «содействие терроризму». Наказание может составлять до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, Минюст внес Максакову* в реестр иноагентов в мае прошлого года, обвиняя ее в попытках подстрекать к насилию и свержению власти в России.
Читайте также:
Бывшему депутату ГД и оперной певице Максаковой может грозить до 15 лет тюрьмы
В Кении во время протестов погибли восемь человек, пострадала сестра Обамы
Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Ранее сообщалось, что бывшему депутату Госдумы и оперной певице Марии Максаковой* может грозить уголовный срок за «содействие терроризму». Наказание может составлять до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, Минюст внес Максакову* в реестр иноагентов в мае прошлого года, обвиняя ее в попытках подстрекать к насилию и свержению власти в России.
Читайте также:
Бывшему депутату ГД и оперной певице Максаковой может грозить до 15 лет тюрьмы
В Кении во время протестов погибли восемь человек, пострадала сестра Обамы
Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Екатерина Коршунова