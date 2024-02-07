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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

07 февраля 2024, 11:22
Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

В Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.
7 февраля на заседании Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о Вооружённых силах Российской Федерации. Он вступит в законную силу, после того как его подпишет президент России Владимир Путин.

Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.


Помимо этого, у признанных виновными по вышеуказанным статьям будут отбирать государственные награды и звания.

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#совет федерации
#закон
#фейки
#вс рф
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На праймериз в Неваде графа «против всех» обошла по популярности Никки Хейли
07 февраля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/twinsterphoto

На праймериз (внутрипартийные выборы - прим. ред.) в штате Невада после обработки 50% бюллетеней бывший постоянный представитель США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли набирает 33,4% голосов. Графу «против всех» предпочли 60,3% избирателей.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в предварительных выборах не участвует самый популярный кандидат от республиканцев — экс-президент США Дональд Трамп, поясняют обозреватели газеты The New York Times. Это в свою очередь объясняется особенностями электорального законодательства штата Невада.

Ранее бывший и, возможно, будущий американский президент призывал однопартийцев полностью игнорировать праймериз в этом штате. Однако большинство соратников Трампа по партии рекомендовали выбирать графу «против всех». Таким образом, главная интрига внутрипартийных выборов заключалась в том, сумеет ли Хейли обойти по популярности эту графу. Очевидно, что женщина-политик проиграла эту гонку с большим отставанием.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#женщина
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Стало известно, когда появится интервью Карлсона с Путиным
WSJ: Интервью Путина с Карлсоном, вероятно, будет опубликовано 8 февраля
07 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/smolaw11

Интервью российского президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона, вероятно, появится 8 февраля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон уже провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем Карлсона за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.

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#сша
#журналист
#страны
#интервью
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Медведев рассказал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО
Медведев: При нападении НАТО на РФ будут применены баллистические ракеты
07 февраля 2024, 12:16

Фото: kremlin.ru

Война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам российского политика, европейские лидеры сегодня активно пропагандируют идею о военной угрозе со стороны России, которая, якобы, нависает над странами Североатлантического альянса.

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — отметил зампред.

Он заявил, что военный потенциал России и огромного военного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис», — прокомментировал ситуацию Медведев.

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#дмитрий медведев
#нато
#россия
#война
#ракета
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Швеция прекращает расследование по «Северным потокам»
07 февраля 2024, 12:08

Фото: iStock/michal-rojek

Швеция официально объявила, что прекращает процесс расследования подрыва «Северных потоков», об этом сообщили в прокуратуре страны.
Вчера, по информации из неофициальных источников, стало известно, что Швеция планирует закрыть расследование диверсии, совершенной на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что некоторые взрывы произошли именно в экономическом пространстве Швеции.

Сегодня в шведском надзорном ведомстве подтвердили, что действительно прекращают вести расследование о взрывах, которые в России были названы терактом. По официальной причине — расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.

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#швеция
#северный поток
#взрыв
#расследование
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Матвиенко: Запад скрывает от граждан, что Ил-76 сбили ракетами Patriot
07 февраля 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад скрывает от своих граждан информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, был сбит американскими ракетами Patriot. Об этом он сказала в ходе пленарного заседания.
«Я думаю, что должны услышать не только парламенты, но надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность. Ведь всё скрывают, всё покрывают. Даже когда абсолютно доказано», - заявила Матвиенко.

Она уточнила, что российские эксперты установили, что Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, подлежащие обмену, был сбит ВСУ с использованием американских ракет Patriot. Матвиенко подчеркнула, что только «безумные люди» могли отдать подобный приказ.

Напомним, 24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.

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#эксперты
#поручение
#люди
#пленные
#всу
#матвиенко
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«Откусят по кусочку»: На Западе уже планируют, как будут делить Украину после проигрыша
«Политика»: Европейски страны готовы к разделу Украины после её поражения
07 февраля 2024, 11:09

Фото: iStock/JARAMA

Европейские страны уже готовы к тому, как будут делить Украины, после того, как ВСУ потерпят поражения, об этом пишет «Политика».
По словам автора статьи, к разделу страны уже приготовились страны бывшего Варшавского договора.

«Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — пишет журналист.

Он также заявил, что на некоторых картах уже появилась обновлённая карта Европы, на которой от Украины совсем ничего не осталось.

Обозреватель подчеркнул, что главная цель раздела Украины — приближение Североатлантического альянса к российским границам.

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#украина
#нато
#россия
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Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Журналист Джонс: интервью Карлсона с Путиным записано и скоро выйдет
07 февраля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс.
«(Такер – ред.) написал мне и сказал, что оно (интервью – ред.) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», - заявил Джонс на своей странице в социальной сети X.

По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.

Сам же Карлсон данную информацию не подтвердил, но и не опроверг.

6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства. На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.

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#оборудование
#владимир путин
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«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена
Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке цвета флага Украины
07 февраля 2024, 09:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Появление президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага является неприемлемым. Такое мнение выразил вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами.
Во время своего выступления в Белом доме Байден появился перед журналистами в галстуке цветов украинского флага и с таким же значком в знак поддержки Киева.

«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — возмутился Рамасвами в социальной сети Х.

Напомним, 7 февраля палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю, который не включал средства для Украины. Ранее сенаторы США предложили компромиссный бюджетный законопроект, в рамках которого предусматривалось выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

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#байден
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В Белом доме опровергли слова Карлсона о попытке помешать интервью с Путиным
07 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста Такера Карлсона, который заявил, что в Администрации президента США Джо Байдена уже два раза попытались помещать ему взять интервью у президента России Владимира Путина.
«Абсолютно нет», - так она прокомментировала слова Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с главой российского государства.

Напомним, Карлсон в своем видеообращении из Москвы сообщил, что администрация президента Байдена уже дважды хотела помешать ему взять интервью у Путина. Он уточнил, что первый раз это произошло три года назад, а второй – сейчас.

6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства, сообщает Newsweek. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Венедиктов* написал в своей социальной сети X (бывший Twitter), что Карлсон «получил то, что хотел». Таким образом, интервью с Путиным все же должно состояться.

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* Признан иноагентом на территории России
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