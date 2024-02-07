Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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В Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.
7 февраля на заседании Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о Вооружённых силах Российской Федерации. Он вступит в законную силу, после того как его подпишет президент России Владимир Путин.
Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.
Помимо этого, у признанных виновными по вышеуказанным статьям будут отбирать государственные награды и звания.
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Евгения Парфентьева