СК РФ возбудит дело по факту осквернения памятника советским военным в Финляндии

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В День Победы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко в Хельсинки неизвестные залили красной краской памятник советским военным. На место происшествия посольство России оперативно вызвало полицию. Правоохранители зафиксировали причинённый ущерб. Затем усилиями неравнодушных сотрудников дипмиссии и проживающих в Финляндии россиян удалось устранить наиболее заметные следы повреждений. Россия будет решать совместно с Финляндией вопрос полного восстановления памятника.
Поручению председателя Следственного комитета России по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.
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