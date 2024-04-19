Вандалы осквернили Вечный огонь

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Трое атлетов в городе Невинномысске Ставропольского края осквернили Вечный огонь и попали на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Трое мужчин забрались на постамент Вечного огня и греют ноги о пламя. Один из них снимает происходящее на видео.
Отмечается, что они являются спортсменами. В город приехали на турнир. Один из них плюнул в пламя. Следственными органами в отношении атлетов возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
Ранее сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что они являются спортсменами. В город приехали на турнир. Один из них плюнул в пламя. Следственными органами в отношении атлетов возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
Ранее сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова