В Волгограде осквернили могилы участников СВО

Фото: istockphoto/photo_world
Молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».
На Верхнезареченском кладбище акт вандализма был совершен парой, в возрасте от 16 до 18 лет у девушки и от 23 до 25 лет у молодого человека.
Они начали ломать кресты, срывать флаги и топтать венки. Когда сотрудники кладбища заметили злоумышленников, те попытались скрыться.
Девушку удалось задержать, в то время как молодого человека все еще разыскивают.
Источник из экстренных служб подтвердил факт происшествия, а также уточнил, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
Читайте также:
Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО
Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы матери
В сети появились первые кадры с могилы Евгения Пригожина
Они начали ломать кресты, срывать флаги и топтать венки. Когда сотрудники кладбища заметили злоумышленников, те попытались скрыться.
Девушку удалось задержать, в то время как молодого человека все еще разыскивают.
Источник из экстренных служб подтвердил факт происшествия, а также уточнил, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
Читайте также:
Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО
Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы матери
В сети появились первые кадры с могилы Евгения Пригожина
Артем Кузьмин