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СК: В Кургане задержали женщину, которая потушила Вечный огонь водой из бутылки

20 декабря 2023, 16:39
Фото: iStock/Paha_L

Фото: iStock/Paha_L

В Кургане задержали женщину, которая вылила на Вечный огонь воду из бутылки, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, вечером 18 декабря 55-летняя жительница города Курган пришла к монументу, на котором горел Вечный огонь. Она вытащила имеющуюся при себе бутылку с водой и вылила её на горящее пламя, потушив его.

«В настоящее время женщина задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В рамках предварительного следствия изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы противоправных действий задержанной», - прокомментировали ситуацию в СК.


Женщину грозит до трёх лет лишения свободы.

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#женщина
#вечный огонь
#ск
#рф
#задержание
#уголовное дело
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В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу
20 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Apriori1

Водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.
В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом.

Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.

Началась проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.

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СК: В Кургане задержали женщину, которая потушила Вечный огонь водой из бутылки

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#водитель
#автобус
#новости
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Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына
В Индии мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына
20 декабря 2023, 17:42

Фото: istockphoto/Diy13

В Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.
Между супругами часто происходили конфликты из-за чрезмерного пристрастия мужчины к чаю. Жена настаивала, что напиток вреден для здоровья в больших количествах, но ее муж с ней не соглашался.

Во вторник утром мужчина вновь потребовал от жены принести ему чашку его любимого чая, но она отказала ему. В результате между супругами произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары.

Преступника в настоящее время разыскивает полиция. После убийства жены он скрылся в неизвестном направлении.

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#полиция
#мужчина
#супруги
#убийство
#индия
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В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову
20 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

На фасаде здания 201-й пожарно-спасательной части в городском округе Балашиха открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову, погибшему на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие спасателя, коллеги по Мособлпожспасу, представители администрации и жители городского округа, где 20 сентября произошла трагедия.
«Настоящего героя от простого человека отличает момент, секунда, когда герой, не раздумывая, шагает навстречу опасности, не думая о своей жизни. Он думает лишь о том, чтобы спасти жизнь других. Так и случилось. Под завалами обрушенного подъезда на Октябрьской оказались мама с дочкой. Они должны были пойти в детсад, утром позвонили, предупредили, что чуть приболели, и через 10 минут произошёл взрыв. Спасатели слышали, что люди ещё живы. И несмотря на все сложности, ребята пошли спасать жизни. Они настоящие герои», – подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.
Замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин рассказал, что отличает российских спасателей от иностранных коллег.
«По опыту могу сказать, что довольно небольшое число спасателей в мире приходит на помощь, рискуя собственной жизнью. Западники десять раз будут проверять – безопасно, небезопасно. Наши спасатели отличаются именно этим качеством – самопожертвованием. Олег навсегда останется в наших сердцах. А мемориальная доска – это для молодёжи, чтобы понимали всю серьёзность профессии, которую выбрали», – пояснил Щетинин.
Начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв рассказал, каким был Олег Калмыков.
«Олега я знаю со времён школы, где он учился с моей старшей дочерью. Потом у него была служба в морском флоте, служба по контракту в Ногинском спасательном центре. В 2012 году он пришёл в Мособлпожспас. Боевой, всегда впереди. 11 лет Олег помогал нашим жителям, спасал их жизни. В коллективе всегда имел заслуженный авторитет. Он навсегда останется в наших сердцах», – сказал Квашнёв.
Мама Олега Калмыкова Инна Николаевна поблагодарила всех за поддержку семьи и пожелала коллегам сына безопасных дежурств. Участники мероприятия возложили к мемориальной доске цветы.

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#сергей юров
#московская область
#подмосковье
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В рязанской частной клинике умер 3-летний ребенок
20 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/maxim4e4ek

3-летний ребенок скончался в частной клинике в Рязани.
РЕН ТВ пишет, что ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.

Подробности произошедшего выясняют. По факту смерти ребенка проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во время финального боя юношеского турнира по боксу, проходящего в Свердловской области, произошла трагедия. 14-летний подросток, получив несколько ударов в голову, скончался.

На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.

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#дети
#больница
#новости
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Жительница Тюмени рассказала о группе подростков, держащих в страхе район
20 декабря 2023, 17:11

Фото: iStock/mrohana

Жительница одного из тюменских районов рассказала о группе подростков, которые держат в страхе людей, в интервью для 72.RU.
По словам словам собеседницы издания, группа молодых людей регулярно собираются в одной из квартир дома на Олимпийской улице.

«Собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20 . Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят», - прокомментировала ситуацию женщина.

По её словам, хулиганы также избивают соседей, царапают машины во дворе, а её ребёнок уже боится выходить на улицу один.

Женщина отметила, что взволнованные людей неоднократно обращались в полицию, однако, никой ответной реакции на беспредел молодых людей они не дождались.

В УМВД заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.

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#подростки
#хулиганство
#мвд
#избиение
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В Москве бетонные блоки убили гендиректора строительной компании и его зама
20 декабря 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.
Baza пишет, что ЧП случилось 19 декабря на Ереванской улице. Там по не известным на данный момент причинам шесть пожарных бетонных блоков рухнули на бытовку, где в тот момент находились гендиректор фирмы «ИСКАР» Абдурашид Каримов вместе с заместителем. Мужчины скончались мгновенно.

«ИСКАР» —это крупная строительная компания, участвовавшая в реконструкции аэропорта Домодедово, строительстве головного офиса аудитора Ernst & Young, а также комплекса «Аврора Бизнес Парк».

Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

По страшному совпадению незадолго до случившегося в «ИСКАРЕ» искали инженера-специалиста в области техники безопасности.

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В Воскресенске мужчина забил молотком свою девушку

Рядом с телом девушки, погибшей в подмосковном лесу, обнаружили многозначительные находки
#москва
#происшествие
#стройки
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Рядом с телом девушки, погибшей в подмосковном лесу, обнаружили многозначительные находки
Рядом с телом погибшей в подмосковном лесу девушки обнаружили куртку и бонг
20 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/udra

Одежду и вещи изнасилованной Кристины, тело которой было найдено в подмосковном лесу, обнаружили неподалёку от её трупа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в ночь на 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе обнаружили полураздетое тело 27-летней девушки. Её глаза были выколоты, а штаны спущены до колен.

Погибшая проживала со своей 62-летней мамой в Кузьминках. Сейчас следователи пытаются установить маршрут девушки, который она выбрала в тот злополучный день, и установить виновника этого страшного преступления.

Стало известно, что рядом с изуродованным трупом нашли и вещи погибшей. Куртку, стеклянную колбу для курения, закрытую банку энергетика и две шоколадки. Также на снегу были найдены следы крови.

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#вещи
#следователи
#глаза
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#подмосковье
#труп
#девушка
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Трое пострадавших госпитализированы после падения льда с крыши в Люберцах
20 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Трое из четырёх пострадавших в результате падения глыбы льда с крыши в Люберцах попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Один из госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести, ещё один – в тяжёлом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь», – отметили в министерстве.
Прокуратура Московской области организовала проверку информации об инциденте.
«По имеющимся данным, в среду днём с кровли здания военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, упал снег. В результате происшествия пострадали четыре человека», – сообщили в пресс-службе Мособлпрокуратуры.
В ходе проверки предстоит установить причины произошедшего и принять меры прокурорского реагирования.

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#московская область
#подмосковье
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В Воскресенске мужчина забил молотком свою девушку
20 декабря 2023, 16:20

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Воскресенске правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной.
Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, убийство случилось 19 декабря в деревне Губино. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина наносил удары молотком по телу женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

Убийца сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал о преступлении. Свою вину он признал. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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#убийство
#отношения
#полиция
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