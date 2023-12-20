СК: В Кургане задержали женщину, которая потушила Вечный огонь водой из бутылки

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В Кургане задержали женщину, которая вылила на Вечный огонь воду из бутылки, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, вечером 18 декабря 55-летняя жительница города Курган пришла к монументу, на котором горел Вечный огонь. Она вытащила имеющуюся при себе бутылку с водой и вылила её на горящее пламя, потушив его.
Женщину грозит до трёх лет лишения свободы.
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«В настоящее время женщина задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В рамках предварительного следствия изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы противоправных действий задержанной», - прокомментировали ситуацию в СК.
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Евгения Парфентьева