СК: в Приморье задержали директора кафе, в котором отравились более 60 человек

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Согласно информации ведомства, количество пострадавших составляет 64 человека. По факту происшествия продолжается проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции.
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