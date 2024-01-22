СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщило управление СК по региону.
Отмечается, что Следственный комитет также назначил комплекс судебных экспертиз. На данный момент опрашиваются свидетели и устанавливается личность и местонахождение преступника.
Напомним, рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки. Тело было спрятано в сумке с вещами, сложено пополам и перевязано верёвкой.
В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Остальных подробностей произошедшего на данный момент не сообщается.
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Напомним, рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки. Тело было спрятано в сумке с вещами, сложено пополам и перевязано верёвкой.
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Екатерина Коршунова