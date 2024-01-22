Столичный СК ходатайствует об аресте «Королевы марафонов» Блиновской

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Следователи СК РФ ходатайствуют перед судом об избрании блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу из-за неоднократных нарушений домашнего ареста. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей Блиновской. 30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов.
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