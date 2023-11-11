СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели.
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Екатерина Коршунова