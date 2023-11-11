В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов

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19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.
Отмечается, что инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.
Ранее сообщалось, что в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды».
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Екатерина Коршунова