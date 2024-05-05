СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске

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Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Запорожской области возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства, совершённого общественно опасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ).
Следователи установили, что 5 мая 2024 года неизвестные заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает телеграм-канал «Следком».
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению преступления. Обнаружены и изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства назначены и проводятся судебные и технические экспертизы, опрашиваются свидетели.
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Александр Бойцов