СК завёл дело по факту убийства россиянки и её дочери в турецком Бодруме

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме, об этом сообщает СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, тела россиянки и её 15-летней дочери обнаружили 29 ноября 2023 года в курортном городе Бодрум.
Главным подозреваемым в этом страшном преступлении, предположительно, является Бывший муж Двизовой Андрей Куслевич. У мужчины есть литовское гражданство, а в 2017 году он работал телохранителем украинского олигарха в Монако.
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Главным подозреваемым в этом страшном преступлении, предположительно, является Бывший муж Двизовой Андрей Куслевич. У мужчины есть литовское гражданство, а в 2017 году он работал телохранителем украинского олигарха в Монако.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления», — сообщили в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева