СК завёл дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело после смерти пациента в клинике пластической хирургии, об этом сообщает Следственный комитет столицы в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 16 февраля 2024 года 35-летнему мужчине провели пластическую операцию в одной из частных клиник столицы. Пару дней спустя он почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Там он впал в кому, после чего скончался.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть".
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«В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — подчеркнули в СК.
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Евгения Парфентьева