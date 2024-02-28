В Красноярске тренер по волейболу избил детей палкой за плохое поведение

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В Красноярске тренер по волейболу избил двух второклассников палкой за непослушание, об этом сообщает «ТВК» со ссылкой на слова родителей пострадавших.
По информации СМИ, инцидент произошёл в школе №159 около двух недель назад.
Как рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, он вместе с другом играл в мяч перед занятием. Тренер отдал команду к построению, однако, второклассники его не расслышали. Тогда мужчина вывел мальчиков в коридор и нанёс им удары палкой.
По её словам, они с супругом связались с тем самым тренером, который заявил, что нанёс детям побои в воспитательных целях.
Семья написала заявление в полицию.
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Как рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, он вместе с другом играл в мяч перед занятием. Тренер отдал команду к построению, однако, второклассники его не расслышали. Тогда мужчина вывел мальчиков в коридор и нанёс им удары палкой.
«Это был какой-то спортивный инвентарь. Затем он взял моего сына за ухо и оттащил в угол. Спустя какое-то время началась тренировка», — рассказала женщина.
По её словам, они с супругом связались с тем самым тренером, который заявил, что нанёс детям побои в воспитательных целях.
Семья написала заявление в полицию.
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Евгения Парфентьева