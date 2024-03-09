Скончалась артистка Большого Московского цирка Влада Морозова

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Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова скончалась в субботу в реанимации, куда её доставили после того, как она потеряла сознание за кулисами. Об этом сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — написал Запашный в своем Telegram-канале.По словам директора цирка, артистка потеряла сознание за кулисами во время очередного спектакля. Вызванные бригады скорой помощи пытались оказать ей помощь на месте, после чего девушку отправили в реанимацию Первой градской больницы, где больше трёх часов пытались вернуть её к жизни. Однако в конце концов Морозова скончалась.
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