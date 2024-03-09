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Скончалась артистка Большого Московского цирка Влада Морозова

ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
09 марта 2024, 23:37
Фото: iStock/Robert_Nieznanski

Фото: iStock/Robert_Nieznanski

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова скончалась в субботу в реанимации, куда её доставили после того, как она потеряла сознание за кулисами. Об этом сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

По словам директора цирка, артистка потеряла сознание за кулисами во время очередного спектакля. Вызванные бригады скорой помощи пытались оказать ей помощь на месте, после чего девушку отправили в реанимацию Первой градской больницы, где больше трёх часов пытались вернуть её к жизни. Однако в конце концов Морозова скончалась.


При этом Запашный опроверг информацию некоторых Telegram-каналов о том, что Влада умерла до спектакля. Он подчеркнул, что до начала представления она прошла полное медицинское освидетельствование. Как заявил народный артист, в обстоятельствах смерти Морозовой будут разбираться дополнительно.

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В Херсоне прозвучали взрывы
10 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/Multipedia

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел ряд взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости»
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
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ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе
Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дрона
09 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/arawutk

На электроподстанции в Пологах Запорожской области в результате атаки украинских БПЛА, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в большей части Пологовского района прекращено электроснабжение. На место происшествия направлены экстренные службы, идут восстановительные работы.

По предварительной информации, пострадавших нет.


Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на российские регионы. Больше всего вражеских беспилотников пришлось на Ростовскую область. Все БПЛА противника были уничтожены. Инфраструктура не повреждена.

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#всу
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На Украине врач изнасиловал сотни пациентов, усыпляя их и снимая все на видео
09 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Rawf8

Врач из Закарпатья давал своим пациентам снотворное, после чего они засыпали, а он насиловал их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинского журналиста.
Жертвами медика стали сотни человек.

В мобильном телефоне мужчины при обыске нашли более сотни фото и видео, на которых видно, как врач насилует спящих пациентов.

В настоящее время медицинский работник задержан. Правоохранители устанавливают личности пострадавших.

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В Волгограде курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа
09 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Два курьера из Волгограда поссорились с коллегой из-за заказа и покусали его. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».
Студенты из Египта, подрабатывающие в службе доставки, не поделили с коллегой заказ и затеяли конфликт. В ходе ссоры, курьеры стали друг друга провоцировать, затем один из молодых людей напал на оппонента и стал кусать его, а второй в это время ломал велосипед.

Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве случилась массовая драка на соревнованиях по рестболу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки и 100 метров тащил её по асфальту
09 марта 2024, 18:14

Фото: istockphoto/m-gucci

В Санкт-Петербурге в службу «112» обратилась 69-летняя женщина с жалобой на водителя автобуса. По её словам, он слишком рано закрыл двери, из-за чего её нога оказалась зажата, а тронувшийся автобус около ста метров тащил её по асфальту.
Инцидент произошёл около 8:45 утра на остановке около станции метро «Проспект Большевиков». Пенсионерка пыталась войти в автобус, но водитель преждевременно закрыл двери. Автобус тронулся и около сотни метров тащил женщину за собой по асфальту. По словам пострадавшей, остановившись, водитель выбросил из салона её сумочку, после чего сел за руль и уехал.

Женщина была госпитализирована с травмой живота. Позднее, после оказания первой помощи, её отпустили домой. По факту происшедшего начата проверка. Отмечается, что она затруднена тем фактом, что место, где произошёл инцидент, не побадает в зону обзора камер видеонаблюдения.

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В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
В центре Тулузы через несколько дней после эвакуации обрушился жилой дом
09 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Четырехэтажный жилой дом в центре Тулузы внезапно обрушился в ночь на субботу, 9 марта, всего через несколько дней после того, как его жители были эвакуированы из-за опасного состояния здания, пишет газета Parisien.
«Здание на улице Сен-Ром, которое находилось под наблюдением с вторника, обрушилось ночью с пятницы на субботу», — отмечается в сообщении издания.
После того, как в одном из магазинов на первом этаже дома обрушилась внутренняя стена, здание было эвакуировано в минувший вторник. Специалисты заметили крупную трещину, и планировали укрепить здание. В результате полного обрушения в субботу на место происшествия прибыли около 40 спасателей, включая команду с кинологами.

Благодаря заранее проведенной эвакуации никто из жителей не пострадал. Однако экстренные службы продолжают работу на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал никто из случайных прохожих, несмотря на периметр, огражденный с вторника. Спасатели также эвакуировали 26 человек из соседних домов. Мэрия Тулузы занимается поиском временного жилья для их размещения.

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В петербургском аэропорту Пулково грузовик помял крыло самолёта с пассажирами
09 марта 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Pavel

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный грузовик врезался в самолёт, на борту которого находились пассажиры. У лайнера, готовящегося к взлёту, оказалось повреждено крыло.
Инцидент произошёл вечером, 8 марта, сообщает телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Борт готовился к вылету в Новосибирск, когда пассажиры в салоне и экипаж почувствовали удар. Грузовик спецтранспорта врезался в воздушное судно и повредил крыло.

Никто из пассажиров, членов экипажа и работников наземных служб в результате столкновения не пострадал. Через некоторое время рейс был отправлен другим бортом. По факту происшествия ведомство инициировало доследственную проверку. По её результатам будут установлены не только причины, приведшие к инциденту, но и размер причинённого материального ущерба.

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Власти рассказали о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог
Голубев: при атаке дронов ВСУ инфраструктура в Таганроге не пострадала
09 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/vadimrysev

В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область, городская инфраструктура Таганрога не пострадала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители и экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку на Ростовскую область с применением дронов. В результате инцидента ранения получил сотрудник МЧС, он госпитализирован.

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Жители Таганрога рассказали о массовой атаке дронов
Жительница Таганрога: прям очень громко бахнуло
09 марта 2024, 09:39

Фото: iStock/ Leonid Eremeychuk

Тысячи жителей Таганрога проснулись около 2:30 ночи 9 марта из-за атаки украинских БПЛА, сообщает сайт 161.RU и делится впечатлениями горожан.
Дарья вначале подумала, что взрывы были сном, но затем пришла в себя от грохота в реальности.

«Очень громко прогремело, сигнализация зазвонила у машин под нашим домом. Я с дочкой выбежали в коридор. У меня открыто окно, и слышно: грохот и звук дрона. Казалось, что они пролетали прямо под окнами. Сейчас, кажется, тишина, но свет мигает и далеко слышны взрывы и гул — как будто летит самолет», — рассказала Дарья.
Испугавшись, девушка быстро собралась и приготовила документы на случай эвакуации. В конце концов, покидать квартиру не пришлось. Дочка даже успела уснуть на полу в коридоре.

Свою историю рассказал таганрогец Дмитрий. По его словам, уже к 4:00 город наступила тишина.

«Последние отрывные звуки взрывов закончились примерно 40 минут назад. Было очень много, более 20 взрывов со стороны Русского поля и завода имени Бериева. По крайней мере, один БПЛА прошел над центром, издавая звук мопеда», — отметил он.
Напомним, дроны массово атаковали Таганрог и город Морозовск в Ростовской области в ночь на 9 марта. ПВО успешно отразили нападение. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал сотрудник МЧС, который устранял последствия атаки беспилотников на Таганрог. Информации о погибших пока нет.

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