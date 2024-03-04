В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак

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В Екатеринбурге 3 марта скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак, об этом сообщает E1.RU со ссылкой на слова его друга.
«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и всё было хорошо. Они с девушкой собирались поехать в «Баден-Баден», он внезапно упал дома и отключился», — сообщил собеседник издания.
Кимаку было 28 лет. За два дня до своей смерти он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал», а весной планировал отправиться на соревнования Урала и Сибири.
О смерти бодибилдера сообщила и его сестра.
«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», — написала Екатерина Ракитина в группе «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».
Реальные причины смерти молодого спортсмена пока остаются неизвестными.
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