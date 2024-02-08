Ушёл из жизни основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов

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В Москве скончался один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, тело 70-летнего Борзова обнаружили сегодня в его квартире в Басманном районе Москвы. Музыкант лежал на полу в домашнем халате. Отмечается, что следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.
По предварительной версии, у Борзова случился инфаркт. Точная причина его смерти будет известна после результатов медицинской экспертизы.
Именно барабанщик Борзов придумал название для группы Time Machines («Машина времени»). Поимом музыкальной карьеры, Борзов также был художником-графистом и архитектором.
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По предварительной версии, у Борзова случился инфаркт. Точная причина его смерти будет известна после результатов медицинской экспертизы.
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Евгения Парфентьева