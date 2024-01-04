Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»

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Заслуженный артист РСФСР, актёр Московского театра «Около дома Станиславского», звезда телесериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация» Константин Желдин скончался в Москве на девяносто первом году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил Заславский.
В 1966-2000 годах Константин Желдин служил в Театре на Таганке, а с 2001 года — на сцене Московского театра «Около дома Станиславского». Среди его знаковых работ — капитан контрразведки Захаров («Адъютант его превосходительства»), следователь гестапо Холтофф («Семнадцать мгновений весны») и связной Штехель в сериале «Ликвидация».
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