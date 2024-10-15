Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности

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Сотрудница аэропорта в Антальи обнаружила в туалете живого младенца. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, приехавшая в страну вместе со своей матерью Еленой. О том, почему россиянки бросили умирать новорожденного в аэропорту расскажет «Радио 1».
В аэропорту Анталии нашли младенца
Турецкие власти сообщили, что уборщица нашла новорожденного всего через 12 минут после того, как россиянки Екатерина и Елена покинули туалет. Их отследили по камерам видеонаблюдения: они уже находились в зале ожидания и готовились улететь в Москву, когда их задержали. Консульство тут же связалось с ближайшими родственниками женщин и сообщило о произошедшем.
Что известно о семье
Мать 18-летней Екатерины работает учителем ритмики в коррекционной школе и имеет за плечами немалый опыт в педагогике. Отец Екатерины настаивает, что не знал о беременности 18-летней дочери. По словам мужчины, девушка имеет пышные формы и заподозрить беременность было сложно.
«Она хорошо учится в колледже, у нее все в порядке. Если и гуляла, то всегда возвращалась домой к 22:00. Живет с нами», — рассказал о наследнице отец.Что именно грозит россиянкам в данной ситуации, пока неясно.
Предполагается, что молодая девушка намеренно полетела с матерью в Турцию, чтобы там избавиться от нежеланного ребенка.
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