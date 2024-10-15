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Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности

15 октября 2024, 14:04
Фото: istock/Anna Derzhina

Фото: istock/Anna Derzhina

Сотрудница аэропорта в Антальи обнаружила в туалете живого младенца. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, приехавшая в страну вместе со своей матерью Еленой. О том, почему россиянки бросили умирать новорожденного в аэропорту расскажет «Радио 1».


В аэропорту Анталии нашли младенца


Турецкие власти сообщили, что уборщица нашла новорожденного всего через 12 минут после того, как россиянки Екатерина и Елена покинули туалет. Их отследили по камерам видеонаблюдения: они уже находились в зале ожидания и готовились улететь в Москву, когда их задержали. Консульство тут же связалось с ближайшими родственниками женщин и сообщило о произошедшем.


Что известно о семье


Мать 18-летней Екатерины работает учителем ритмики в коррекционной школе и имеет за плечами немалый опыт в педагогике. Отец Екатерины настаивает, что не знал о беременности 18-летней дочери. По словам мужчины, девушка имеет пышные формы и заподозрить беременность было сложно.

«Она хорошо учится в колледже, у нее все в порядке. Если и гуляла, то всегда возвращалась домой к 22:00. Живет с нами», — рассказал о наследнице отец.
Что именно грозит россиянкам в данной ситуации, пока неясно.

Предполагается, что молодая девушка намеренно полетела с матерью в Турцию, чтобы там избавиться от нежеланного ребенка.

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На Украине заявили о новом уголовном деле против Коломойского*
«Страна»: ГБР Украины возбудило новое дело против Коломойского* и Боголюбова
15 октября 2024, 14:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело против бывших акционеров «Приватбанка» Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова по статье о мошенничестве с корпоративными правами. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Отмечается, что заявление подал их бывший партнер Алексей Мартынов.
«На днях соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами», — указано в статье.
По информации издании, до этого Мартынов уже грозил Коломойскому* судом, если тот продаст часть активов без его одобрения.

Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Боголюбов же бежал из страны по поддельным документам, когда узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело.

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*признан в России террористом и экстремистом
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Мэра Талгара в Казахстане сняли с должности после убийства 16-летнего подростка
15 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/BernardaSv

В городе Талгар Алма-Атинской области мэра и его заместителя сняли с постов после убийства 16-летнего подростка. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что от обязанностей отстранили мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана. В областной администрации добавили, что ответственность других работников на сегодняшний день находится на рассмотрении.

Напомним, в ночь на 4 октября у одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток Шерзат Болат, два человека получили тяжелые ранения.

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Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
СК: деятельность потерпевшего могла стать причиной взрыва его авто в Москве
15 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Fedorovekb

Следствие считает, что взрыв машины ресторатора мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего. Об этом сообщает столичный СК.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что следователи сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят необходимые обыски.

В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом.

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#сын
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В российской школе буфетчица избила ученицу из-за булочки
В Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку
15 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/senkaya

В городе Стерлитамак в Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в школе №32. У девочки не прошла оплата за еду, но при этом средства с ее карты списались. Сначала ученица попросила вернуть деньги, однако, когда буфетчица ей отказала, школьница грубо ответила женщине, после чего завязался конфликт.

Внезапно работница столовой ударила девочку и попыталась схватить ее за волосы. Несовершеннолетняя тоже ударила женщину. Примечательно, что никто не попытался прекратить потасовку. Уточняется, что после конфликта сотрудницу буфета увезли в больницу: женщине стало плохо с сердцем.

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#столовая
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В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности
15 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/trikolor

Минувшим утром в Москве взорвали внедорожник владельца известных баров. Возможная причина покушения — разборки конкурентов. В результате ЧП ранения получил ребенок. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

Взрыв автомобился в Москве: подробности


15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. Сосед Мишачева, прогуливаясь с собакой, первым заметил подозрительный предмет на машине предпринимателя. Он сразу сообщил об этом Виктору, и они с соседом и сыном поспешили к автомобилю.

Когда бизнесмен попытался убрать пакет, раздался взрыв. По информации оперативных служб, мощность взрывного устройства не превышала 100 граммов в тротиловом эквиваленте.


Кто пострадал при взрыве


В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом. У Мишачева сильно травмирована рука, у него открытый перелом, сосед получил осколочное ранение в бедро, а у ребенка — рассечение головы.

Фото: СК РФ по Москве/Сотрудники СК на месте взрыва автомобиля в Москве


Причины покушения на бизнесмена


По информации телеграм-канала Shot, СВУ на капот автомобиля Мишачева в Москве могли установить конкуренты. Профессиональная деятельность бизнесмена рассматривается как одна из версий произошедшего. Также стало известно, что предприниматель имел задолженность по зарплате перед своими работниками, сообщает портал Mash. Источник утверждает, что это могло стать причиной конфликтов между Мишачевым и его сотрудниками. В ближайшие дни планировалась встреча, на которой должны были обсуждаться вопросы выплаты зарплаты. Обе версии прорабатываются следователями.

Виктор Мишачев: что о нем известно


44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, пострадавшему при взрыве, принадлежит компания «Шейкер Групп», в которую входят бары под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясной ресторан «ГОВЯDИНА». Бизнесмен владеет долями в 13 компаниях, в основном связанными со сферой общепита.

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Мужчина расстрелял детей напротив отделения полиции в Томске
15 октября 2024, 12:00

Фото: iStock/Motortion

В Томске неизвестный открыл огонь по детям, которые катались на самокатах напротив отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».
По данным издания, группа детей каталась на самокатах рядом с домом на улице Вокзальной, 21, рядом с отделением полиции. В какой-то момент неизвестный мужчина открыл по ним огонь. При этом не уточняется, какое именно оружие использовал злоумышленник, также нет информации о ранении детей.

В УМВД по Томской области рассказали, что по факту происшествия началась проверка. Выясняются личности участников, а также устанавливаются все обстоятельства стрельбы.

Накануне сообщалось, что в Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии.

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#старшеклассники
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В Курской области поймали преступника, выдававшего себя за военного
Смирнов: в Курской области задержали преступника, выдававшего себя за военного
15 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Курской области задержали преступника, который выдавал себя за военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Александр Смирнов. По его данным, мужчину поймали на территории Рыльского района.
«В рамках действующего правового режима контртеррористической операции бойцы отряда «БАРС-Курск» несли службу совместно с нашими военными. В результате их общих действий был задержан мужчина, выдававший себя за военного», — написал он.
Смирнов отметил, что пойманный преступник находился в розыске. Сейчас его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
«Спасибо нашим защитникам за слаженность в работе и преданность своему делу», — добавил курский губернатор.
Ранее сообщалось о задержании мошенников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. О подробностях произошедшего — в материале «Радио 1».

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#губернатор
#военные
#преступники
#курская область
#розыск
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Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром
Mash: десятки покупателей из «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром
15 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/ruzanna

Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Десерт изготавливался на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».

Согласно информации источника, те, кто ел этот зефир, пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью. Спустя некоторое время компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от этого зефира.

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В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео
В Дербенте старшеклассники выманили подростка на 1 этаж и проломили ему голову
15 октября 2024, 10:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В городе Дербент старшеклассники проломили голову подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».
На опубликованных кадрах можно заметить, как группа молодых людей заманила школьника под лестницу, где его начали избивать. Согласно данным местных СМИ, пострадавшего девятиклассника заставили спуститься к старшекласснику Рашиду и нескольким его товарищам.




Уточняется, что в драке принимали участие 20 человек. Мать несовершеннолетнего пояснила, что ради избиения ее сына некоторые школьники залезли на дверь туалета. Причины произошедшего не раскрываются. Власти региона сообщили, что все виновные будут привлечены к ответственности.

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