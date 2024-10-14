Женщина умерла после удаления всех зубов в московской стоматологии

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В Москве скончалась 59-летняя женщина после удаления всех зубов в стоматологии «Менделеев». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 59-летняя жительница Подмосковья обратилась в стоматологию «Менделеев» на Хорошёвском шоссе в Москве для установки имплантов. Там стоматолог удалил ей все имеющиеся зубы и отправил домой. Женщина чувствовала себя хорошо, однако в ванной она потеряла сознание и умерла. Муж вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики лишь констатировали ее смерть.
В настоящее время полиция проводит проверку по статье «Убийство». Выясняется причина смерти пациентки стоматологии. Предполагается, что у женщины элементарно не выдержало сердце.
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