Женщина умерла после удаления всех зубов в московской стоматологии

В Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее данным, в уголовном деле уже фигурирует 10 потерпевших.