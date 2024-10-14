Драка произошла на рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия»

На 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе, пишет Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел в минувшую субботу, 12 октября, на игре между Lit Energy и СКА Ростов-на-Дону исполнителя Басты в Медиалиге.