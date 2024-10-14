Драка произошла на рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия»

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На рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия» произошла драка, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент привел к посадке самолета в Красноярске.
Уточняется, что один из пассажиров провоцировал конфликт, оскорбляя других людей, а также членов экипажа. После нескольких неудачных попыток успокоить дебошира началась потасовка.
Пилот прервал полет, а агрессора передали полицейским в авиагавани. В результате случившегося пострадавших нет. Позже крылатая машина отправилась в столицу.
Ранее сообщалось, зачем мужчина стрелял в заключенного казанской ИК-2. Известно, что зэк отбывал наказание по статье, связанной с насилием. Раненый мужчина госпитализирован.
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Пилот прервал полет, а агрессора передали полицейским в авиагавани. В результате случившегося пострадавших нет. Позже крылатая машина отправилась в столицу.
Ранее сообщалось, зачем мужчина стрелял в заключенного казанской ИК-2. Известно, что зэк отбывал наказание по статье, связанной с насилием. Раненый мужчина госпитализирован.
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Никита Кротов