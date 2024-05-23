МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

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Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей. Об этом информирует издание «Аргументы и факты».
Уточняется, что изначально семья погибшей требовала 7,5 миллионов рублей за халатность правоохранителей. В отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, которые проигнорировали звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело.
Напомним, трагедия произошла в 2020 году. 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее экс-бойфренд Владислав Канюс, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, после чего задушил ее шнуром от утюга. Процесс пыток длился 3,5 часа. Соседи неоднократно вызывали полицейских, но на вызов никто не приехал. Затем они своими силами вскрыли дверь, однако Пехтелева к тому моменту была уже мертва.
Преступника приговорили к семнадцати годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
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Напомним, трагедия произошла в 2020 году. 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее экс-бойфренд Владислав Канюс, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, после чего задушил ее шнуром от утюга. Процесс пыток длился 3,5 часа. Соседи неоднократно вызывали полицейских, но на вызов никто не приехал. Затем они своими силами вскрыли дверь, однако Пехтелева к тому моменту была уже мертва.
Преступника приговорили к семнадцати годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
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Екатерина Коршунова