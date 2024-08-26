Следователи получили ответа на международные запросы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Следственный комитет (СК) РФ получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.
«Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия», – отмечается в материалах дела.
Ранее сообщалось, что по делу о покушении на убийство Симоньян и Собчак проведены дополнительные допросы трех потерпевших. Расследование дела завершено. Адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы одного из обвиняемых по делу, отметил, что обвиняемые начали знакомиться с материалами дела.
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Александр Климов