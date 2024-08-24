Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян

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Следствие провело очную ставку с группой обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленники готовили покушение на Ксению Собчак. Преступление планировали осуществить члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.
Федеральная служба безопасности предотвратила покушения на Симоньян и Собчак в июле прошлого года.
7 мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления, читайте в материале «Радио 1».
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Федеральная служба безопасности предотвратила покушения на Симоньян и Собчак в июле прошлого года.
7 мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления, читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова