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Симоньян сообщила о благодарности президента Никарагуа RT

22 июля 2024, 15:22
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил благодарность RT за правдивое освещение событий в его стране и добросовестную работу.
«Кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует — они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ», — приводит RT слова Ортеги.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в гнастощее время отношения России и США переживают наихудший период в истории. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по словам Песков, Москва не ожидает ничего хорошего от уходящего правительства Штатов.



Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.

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#дмитрий песков
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Аналитик Джонсон допустил спланированность выхода Байдена из предвыборной гонки
22 июля 2024, 16:15

Фото: сайт Белого дома США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был давним планом демократической партии.
«По всей видимости, это было планом демократов уже довольно давно. <...> Ещё полгода назад я был посвящён в информацию, в которой говорилось, что именно они это собираются сделать. Этот план предполагал проведение открытого съезда и выбор Мишель Обамы, жены Барака Обамы в качестве кандидата», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джонсон.

При этом он отметил борьбу, которая продолжается в демократической партии после выхода Байдена.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России в принципе не особо важно, кто станет следующим президентом США.

«Первый тяжёлый удар Байден получил во время дебатов телевизионных с Трампом, которые он провалил. Потом покушение на Трампа окончательно снизило шансы Байдена на переизбрание. Что касается его самого, то нам в России, честно говоря, всё равно, кто будет президентом США. Мы готовы работать с любым, кто будет хозяином в Белом доме», — отметил в беседе с RT Джабаров.

Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.

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В Германии рассказали, как Орбан помешал планам ЕС по Украине
Tagesschau: Орбан визитом в Москву помешал ЕС показать единство по Украине
22 июля 2024, 16:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с российским лидером Владимиром Путиным помешал планам Евросоюза показать единогласную поддержку Украины в европейских странах. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Отмечается, что своими действиями Орбан якобы нанес серьезный ущерб попыткам Европейского союза выступить единым фронтом в политике в отношении Киева. Согласно информации источника, желание венгерского политика начать переговоры столкнулось с большим количеством критики в ЕС.

Некоторые государства, которые не являются членами Европейского союза, могут воспринять мирные инициативы премьера Венгрии как официальную позицию ЕС, что не является действительностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать.

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Брынцалов: ДЭГ на выборах – это удобно и просто
22 июля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Формат дистанционного электронного голосования хорошо себя зарекомендовал. Участвовать в выборах онлайн удобно и просто, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее в Мособлизбиркоме сообщили, что в Подмосковье стартовала подача заявлений на участие в дистанционном голосовании на выборах в Советы депутатов. Заявление можно подать до 2 сентября включительно на портале госуслуг.
«Формат ДЭГ хорошо себя зарекомендовал. Впервые он был применён в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда в электронном формате предпочли голосовать более 400 тыс. избирателей. В этом году на выборах резидента страны электронным голосованием воспользовалось в два раза больше избирателей. Конечно, в первую очередь такую возможность использует наша молодёжь. Но и люди постарше отмечают, что голосовать онлайн удобно и просто», – отметил подмосковный парламентарий
Он напомнил, что выборы пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

Брынцалов заверил, что традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

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#московская область
#цифровизация
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Депутат Журавлёв: Отношение Вашингтона к Москве не изменится после выборов в США
22 июля 2024, 15:04

Фото: iStock/donfiore

Депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
«Для нас Трамп ничуть не лучше Байдена — дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займёт кресло в Белом доме. Соединённые Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать всё, чтобы России навредить», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.

А журналист-международник Сергей Латышев заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был ожидаемым.

«Он очень физически слаб, непопулярен. Он уже сказал главное, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис. Поскольку Байден уже мало что значит, это заявление не стоит переоценивать. Похоже, его цель — отомстить руководству Демпартии. Уверен, что в руководстве партии, основные кланы которой относятся к Харрис скептически с этим выбором не согласятся», — приводит «Царьград» слова Латышева.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным».

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В Грузии считают, что победа Трампа ускорит завершение конфликта на Украине
22 июля 2024, 13:57

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что боевые действия на Украине могут закончиться раньше, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.
«Если Трамп победит на выборах, то война на Украине закончится ещё раньше, и, соответственно, раньше будет спокойнее в нашем регионе. Это изменит отношение [Запада] и к нашей стране», — поделился Ираклий Кобахидзе с журналистами.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине прекратятся максимум через год. А в случае прихода Трампа к власти в США они могут закончиться уже в январе 2025 года.

Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее президентом должен был стать Байден, но после провальных дебатов с Трампом он потерял поддержку электората и разжёг раскол в Демократической партии. В итоге его вынудили сойти с дистанции. 46-й президент США сообщил об этом 21 июля.

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Песков: Кремль ждёт от Киева конкретных шагов к миру
22 июля 2024, 13:39

Фото: istockphoto / 3dmitry

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 июля на брифинге, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.
«Пока рано судить о том, что именно стоит за этими словами и о каких планах и действиях идёт речь. Необходимо дождаться конкретных шагов, если они будут предприняты. Готовность Киева к диалогу, в какой бы форме он ни проходил, лучше, чем намерение воевать до последнего», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщали в REGNUM, в Госдуме слова Зеленского назвали попыткой угодить западной аудитории. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлёв напомнил, что срок полномочий Зеленского истёк в мае, и теперь он может начать переговоры с Россией только через посредника.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что Зеленский сделал это заявление, потому что представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили ему о необходимости провести переговоры с российским лидером в будущем.

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В Подмосковье начали приём заявок на участие в ДЭГ на выборах депутатов
22 июля 2024, 13:33

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избиратели Московской области могут с 22 июля подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Заявления об участии в дистанционном электронном голосовании будут принимать на портале госуслуг с 22 июля по 2 сентября. После подачи заявки с 6 по 8 сентября можно будет проголосовать на портале, не посещая избирательный участок. При необходимости заявление об участии в ДЭГ можно отозвать до 2 сентября включительно. Если заявление активно, проголосовать на избирательном участке не удастся», – уточнили в комиссии.
Выборы депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Принять в них участие смогут более 2,5 млн избирателей.

Единый день голосования состоится в городских округах Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкино, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцово и Раменское.

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Песков: в Кремле не удивились решению Байдена снять кандидатуру с выборов
22 июля 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решению президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов не удивлены в Кремле. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что происходящее в Штатах за последние годы научило ничему не удивляться.
«Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал представитель Кремля.

Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 21 июля. Он отметил, что его уход в отставку «в интересах партии и страны». Теперь политик сосредоточится на своих обязанностях на оставшийся срок его президентских полномочий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал решение американского политика «тяжелым, но сильным».

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«Такого не прощает»: Как Трамп отомстит Зеленскому за жесткие высказывания в свой адрес
Политолог Зеленков: Трамп остановит поставку оружия Запада на Украину
22 июля 2024, 13:30

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из президентской гонки. Это решение прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав его «черным днем» для Украины и Европы.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что с приходом Трампа к власти Зеленский не сможет прикрывать перевыборы на Украине войной.

«В ходе своей предвыборной компании, дебатов и на крайнем митинге Трамп заявлял, что он остановит войну на Украине. Остановка войны — это означает, что невозможно будет избежать проведение выборов на Украине. А они в любом случае приведут к тому, что Зеленский и его компании должны будут уйти», — сказал политолог.

Он добавил, что нелицеприятные выражения Зеленского в сторону Трампа сыграют «плохую шутку» с украинским правителем.

«В любом случае будет принята не формула Зеленского, а скорее всего за основу будет взят китайский вариант. Трамп на 99,9% уже снова сидит в Белом доме, и Зеленский это хорошо понимает, поэтому сразу ему позвонил. Дело в том, что украинский президент несколько раз допускал нелицеприятные высказывания в адрес Трампа, а он злопамятный, он бизнесмен, он не прощает таких вещей. Поэтому ничего хорошего для Киева не будет», — заявил эксперт.

По его словам, отношения США и России с приходом Трампа не улучшатся, однако Запад скорее всего прекратит поставлять оружие Украине, что станет первым шагом для скорейшего завершения СВО.

«С точки зрения отношений США и России ничего не изменится. Все будет продолжаться в том же духе, но принуждения к тому, чтобы в Киев все-таки прекратили поставки, скорее всего случатся. Поэтому стали появляться заявления Зеленского, что он хочет, несмотря на свой приказ, провести переговоры с Путиным. Кроме того, заявления звучат от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том что американские ракеты на территории Германии, которые направлены на РФ, не целесообразны. Запад прекратит поставлять оружие Украине, а мы неоднократно заявляли, что это первый шаг для скорейшего завершения СВО», — завершил Зеленков.

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