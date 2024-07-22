Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил благодарность RT за правдивое освещение событий в его стране и добросовестную работу.
«Кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует — они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ», — приводит RT слова Ортеги.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в гнастощее время отношения России и США переживают наихудший период в истории. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по словам Песков, Москва не ожидает ничего хорошего от уходящего правительства Штатов.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет ждать конкретных шагов от киевских властей в направлении мирного диалога. По его словам, давать оценки ситуации без конкретики преждевременно.
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