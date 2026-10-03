Следовавший с Бермудских островов самолет загадочно исчез

03 октября 2026, 17:29

В США ищут пропавший по пути в Бостон самолет с Бермудских островов

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Частный самолет Gulfstream G100, следовавший с Бермудских островов в Бостон, пропал без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Береговую охрану США.