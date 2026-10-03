Следовавший с Бермудских островов самолет загадочно исчез
В США ищут пропавший по пути в Бостон самолет с Бермудских островов
Частный самолет Gulfstream G100, следовавший с Бермудских островов в Бостон, пропал без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Береговую охрану США.
Связь с воздушным судном потеряли утром. На борту находились шесть человек. Бизнес-джет использовался для медицинской транспортировки.
Береговая охрана США направила воздушные и наземные экипажи на поиски самолета в районе острова Нантакет у побережья штата Массачусетс. Подробности выясняются.
Ранее самолет с офицерами разбился в одной стране. Подробности — в нашем материале.
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