Самолет с офицерами разбился в одной стране
13 человек погибли при падении самолета на юго-западе ДР Конго. Об этом сообщает радиостанция Okapi.
По ее данным, жертвами авиакатастрофы стали в основном офицеры ВС страны. Среди погибших — генеральный аудитор, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми. В результате крушения выжить не удалось никому.
Уточняется, что небольшой самолет Let L-410 выполнял перелет из города Киквит в столицу государства Киншасу. В районе Кенге пилот сообщил о технических неполадках и попытался совершить экстренную посадку, однако воздушное судно разбилось в одном из районов города.
Ранее сообщалось, что на севере американского штата Мичиган разбился истребитель F‑16 ВВС США. Пилоту удалось спастись после того, как он успешно катапультировался. По уточненной информации, мужчину госпитализировали, однако он находится в сознании без серьезных ран.
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