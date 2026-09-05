Истребитель потерпел крушение на авиашоу

05 сентября 2026, 20:23

ERT: Истребитель F-4 потерпел крушение на авиашоу в Греции

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Военный истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в районе авиабазы Танагра в ходе показательных выступлений. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени.