Истребитель потерпел крушение на авиашоу
Военный истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в районе авиабазы Танагра в ходе показательных выступлений. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени.
По данным телеканала ERT, борт начал терять высоту спустя несколько минут после начала демонстрационной программы. В результате падения и последовавшего взрыва воздушное судно разрушилось на две части, обе из которых охватило пламя.
В настоящий момент на месте работают пожарные расчеты с использованием вертолетов. Судьба двух членов экипажа остается неизвестной — данные о катапультировании не поступали. Министр обороны Никос Дендиас срочно прервал свои дела и выехал в столицу.
Ранее пьяный пилот угнал самолет и разбился в поле у АЭС. Подробности — в нашем материале.
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