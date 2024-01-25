Погибших на борту Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле

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Погибших в разбившемся военном самолёте Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76, который потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. На борту самолёта находились 65 украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.
По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле.
При этом, отмечается, что Россия ждёт от украинской стороны образцы ДНК всех ВСУ, которые находились на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.
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По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле.
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Евгения Парфентьева