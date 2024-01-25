В обломках сбитого ВСУ Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

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При обследовании обломков Ил-76 специалисты обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты, выпущенной ВСУ по самолету. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты. Обнаружены и сами поражающие элементы. Часть из них застряла в обшивке, многие пробили обшивку насквозь», - цитирует РИА Новости своего собеседника.
Представитель экстренных служб пояснил, что каждый тип ракет имеет наполнение разной формы, а подрыв ракеты происходит на подлете к цели. При этом определить, какую именно ракету применили ВСУ для поражения Ил-76 можно будет только при помощи баллистической экспертизы.
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Элина Позднякова