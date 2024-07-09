Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября

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По делу о мошенничестве до 5 сентября арестовали бывшего главу Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова, уволенного после терактов в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила начальник пресс-службы республиканского Верховного суда Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», — прокомментировала Мамаева.
Она также уточнила, что Омарову инкриминируют мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем.
В Махачкале и Дербенте 23 июня боевики атаковали православные храмы, синагоги и пост ДПС. По последней информации, 40 человек пострадали, 22 погибли. Пятеро террористов ликвидированы, их личности установили. Один из уничтоженных боевиков — сын Омарова Осман.
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Никита Кротов