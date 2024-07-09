Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября

В одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Титтнера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По их данным, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.