Следствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве москвича

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Сотрудники СК РФ требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича, сделавшего ему замечание из-за неправильной парковки в районе Люблино. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
Отмечается, что ранее отец и дядя подозреваемого в убийстве Аббасова отличились своим поведением при задержании — один из них заявил, что «не знает, за что он задержан». Другой же сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в Ростовскую область они «просто приехали».
В ближайшее время им будет выдвинуто обвинение.
Напомним, в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.
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