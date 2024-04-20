В Северной Осетии задержали украинского шпиона

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Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике.
Отмечается, что против украинца возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Задержанному украинцу грозит до 20 лет тюремного срока.
Уточняется, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу данных о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.
Ранее сообщалось, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы. Однажды мужчина уже пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.
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