Названы имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине

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Мужчины, которые расстреляли полицейских в Винницкой области на Украине, являются военными и приходятся друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает издание «Страна».
Отмечается, что нападавшие служат в 28-й отдельной механизированной бригаде. По информации источника, преступниками оказались Валерий Василаке, 1972 года рождения, и его сын Виталий Василаке, 1998 года рождения.
Уточняется, что представители 28-й ОМБР опровергли информацию о том, что мужчины служат в этой бригаде.
Напомним, двое мужчин расстреляли полицейских на блокпосту на Украине. Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.
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