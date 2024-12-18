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Следствие требует арестовать подозреваемого в убийстве Кириллова

Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте убийцы начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный является гражданином Узбекистана Ахмадом Курбановым. Сейчас его также проверяют по учетам МВД.



Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника майора Поликарпова задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он совершил преступление по заданию украинских спецслужб. За это ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.

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#суд
#мвд
#балашиха
#следствие
#меры
#ирина волк
Радио «Судного дня» внезапно активизировалось: кто подает загадочные сигналы и замешаны ли тут спецслужбы
18 декабря 2024, 11:30

Фото: iStock/Alina Abel

Загадочная УВБ-76 снова заговорила. 13 декабря в эфир было передано более 20 сообщений. Частота УВБ-76 вещает с эпохи холодной войны но до сих пор никто не смог выяснить её истинное предназначение.
Что такое «станция Судного дня» и почему она считается предвестником апокалипсиса читайте в материале «Радио 1».

Жужжалка


В эфире УВБ-76 вот уже белее 45 лет постоянно транслирует жужжание. Станция ведет непрерывное вещание, транслируя маркер — короткий тональный сигнал, который повторяется 25 раз в минуту. Однако время от времени сквозь жужжание и пиканье, неожиданно раздается голос на русском языке. Он ясно произносит бессмысленные слова, после чего снова исчезает.

Фото: iStock/Alina Abel

Во времена СССР радиолюбителям удавалась услышать слова на этой чистоте очень редко, 1-2 рада в год, что изменилось после 2000-х. Большая активность на станции Судного дня была накануне СВО, 20 февраля 2022 года.

13 декабря в эфире загадочного радио прозвучали слова «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие. Всего выпущено было 24 сообщения, расшифровать которые, как всегда, не удалось.

Уфолог Юрий Григорьев в разговоре с Life.ru выразил мнение, что загадочные передачи могут быть предупреждением для человечества о серьезной угрозе извне.

«Следует понимать, что этот мир существует. Сегодня человечество идет к самоуничтожению. Поэтому станция как нельзя лучше отражает текущую ситуацию — Судный день. Мы находимся на грани ядерной катастрофы», — рассказал Григорьев.

Зачем нужна станция Судного дня


Фото: iStock/Anton Balashov

Интерес к станции не угасал с момента начала вещания, а ее назначение за долгие годы поросло консперологическими теориями. Одна из версий гласит о том, что радиочастота 4625 кГц, на которой вещает станция, обеспечивает возможность ответного ядерного удара и является частью системы, известной как «Мертвая рука». Прекращение ее работы автоматически приведет к запуску ядерных ракет.

Некоторые полагают, что УВБ-76 отправляет зашифрованные сообщения российским шпионам за границей. Технически это возможно, так как трансляция осуществляется на низкочастотной волне, и сигнал «Жужжалки» улавливают энтузиасты по всему миру.

Среди более странных версий можно выделить дистанционное управление Чернобыльской АЭС, поиск НЛО, маяк для инопланетян и мониторинг атмосферы.

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Откуда идет вещание


Фото: iStock/Anton Balashov

Место нахождения передатчика также как и его назначение является спорным. Радиолюбители утверждают, что ранее радиостанция функционировала на узле связи Генерального штаба, расположенном недалеко от подмосковного Поварово. В 2011 году появилась информация о появлении еще одного передатчика в Ленинградской области на Карельском перешейке.

Про изменение места трансляции говорит и тот факт, что в 2010 году станция ненадолго прервала вещание. Предполагается, что это могло быть связано с передислокацией объекта, и военные покинули прежнее место за 90 минут.

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#станция
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Река Херота вышла из берегов и затопила улицы Сочи
Река Херота затопила федеральную трассу и улицы Сочи
18 декабря 2024, 11:14

Фото: iStock/Sergey Pavlov

В Сочи река Херота вышла из берегов: в ночь на 18 декабря она поднялась до критического уровня. Река затопила придомовые территории на Дачной и Петрозаводской улицах, а также в Мацесте (микрорайон в Сочи).
По данным регионального главка МЧС, вода зашла на участки, расположенные по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в некоторых районах города отключили электричество, движение на улицах затруднено из-за упавших деревьев. В районе Кудепста река снесла машины, из домов потоком вынесло мебель.



Федеральная дорога Сочи — Адлер перекрыта. На железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли солевые массы. Последствия ЧП устраняют железнодорожники.
МЧС предупреждает, что в посёлке Дагомыс также растёт уровень воды в реке Хероте.

В Красной Поляне и других горных районах Сочи наблюдается сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение, добавил канал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится до -30 градусов.

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#чп
#сочи
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Стало известно, где прятался убийца генерал-лейтенанта Кириллова
Исполнителя убийства генерал-лейтенанта Кириллова задержали в Подмосковье
18 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илья Поликарпова задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России выяснили личность убийцы менее чем за 24 часа.

«Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное г.о. Балашиха Московской области и передан в следственные органы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

ФСБ опубликовала кадры с допросом задержанного. Он рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.

17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.

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#убийство
#мвд
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#минобороны рф
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#волк
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«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
Появились кадры допроса подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
18 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

За подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, пишет Shot.
ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте. Его удалось оперативно задержать благодаря совместной работе МВД, ФСБ и СК.

По данным издания, задержанный уже был в Москве в 2015 году, но вернулся на родину. Он работал в чайхане.

Ранее стало известно, что задержаны двое мужчин, причастные к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Их поймали еще в день совершения преступления. Подозреваемые уже дали показания и сообщили силовикам об организаторах убийства.

17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу, когда они вышли из подъезда. СВУ было установлено на самокате, который преступник припарковал у подъезда за несколько часов до взрыва.

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Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова
#мвд
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#дома
#ск
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СК сообщил, сколько обещали исполнителю за убийство генерала Кириллова
СК: подозреваемому в убийстве генерала Кириллова пообещали 100 тыс. долларов
18 декабря 2024, 10:19

Фото: iStock/Pineapple Studio

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, за совершение преступления исполнителю пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. В настоящее время подозреваемого гражданина Узбекистана допрашивают.

Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.

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Задержаны подозреваемые в убийстве Игоря Кириллова

Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
#фсб
#ск рф
#убийство
#деньги
#украина
#преступники
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В Видном поймали лихача, который едва не снёс ёлку в центре города
18 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock / yul38885 yul38885

В Видном полицейские задержали лихача, устроившего дрифт вокруг установленной в центре города новогодней ёлки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мониторинга интернета мои коллеги из Управления МВД по Ленинскому городскому округу Московской области обнаружили видеозапись, где водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Сначала он заехал на площадку перед кинотеатром Видного под запрещающий дорожный знак, затем начал совершать опасные манёвры вокруг новогодней ёлки, создавая угрозу для окружающих», – написала Волк в своём телеграм-канале.
Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Им оказался 20-летний москвич.

Молодого человека задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Кроме этого, по словам Волк, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП.


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На Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии
Пытавшегося отравить военных жителя Алтая приговорили к 20 годам строгого режима
18 декабря 2024, 10:00

Фото: iStock/OlFedv

Житель Барнаула осужден за попытку отравления военных в одном из заведений общепита по заданию кураторов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.
Уточняется, что 43-летний житель Алтая работал в одном из заведений общественного питания и параллельно сотрудничал с представителями спецслужб Украины. В один из дней он попытался отравить мобилизованных военнослужащих.

Свои действия мужчина снял на видео и отправил украинским кураторам. Обвиняемый признан виновным в покушении на теракт и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье бойцом ММА квалифицировали как теракт

В Петербурге парень пытался поджечь военкомат
#фсб
#видео
#теракт
#наказание
#мужчина
#военкомат
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В Подмосковье таксист защитил пассажира от мошенников
18 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto.com/Natalya Maisheva

Водитель такси Шавкат Таниев сумел «выдернуть» своего пассажира из мошеннической схемы, грозившей тому потерей нескольких сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«62-летний пассажир сел в машину Шавката Таниева в городе Кременки Калужской области, он направлялся в Серпухов. По дороге пассажир говорил по громкой связи, и водитель обратил внимание, что мужчину заставляют перевести деньги на некий счёт. Таксист попытался убедить пассажира, что тот имеет дело с мошенниками, а когда не справился сам, остановился у дежуривших на дороге инспекторов ДПС и объяснил им ситуацию», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили у пассажира, что того убедили взять кредит на 350 тысяч рублей, обналичить его, а потом поехать в Серпухов и там через банкомат в одном из торговых центров положить эти деньги на «безопасный» счёт. Правоохранители отправились вместе с мужчиной в ближайшее отделение банка, сотрудники которого объяснили, что речь идёт о распространённой мошеннической схеме.

В результате пенсионер сохранил деньги, а Шавкат Таниев получил в награду от полиции ценный подарок и благодарственное письмо.

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#такси
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#серпухов
#мвд московской области
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В Якутии автобус с работниками горно-обогатительного комбината попал в ДТП
В Якутии перевернулся автобус с 40 работниками комбината «Инаглинский»
18 декабря 2024, 09:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус, который вёз около 40 сотрудников горно-обогатительного комбината «Инаглинский».
Как сообщает RT cо ссылкой на региональную. прокуратуру, авария произошла на технологической трассе, ведущей к комбинату, есть пострадавшие.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Саранске автомобиль Toyota впечатал в стену «Ладу»: водитель иномарки спутал педали. В результате 22-летний парень, управлявший ВАЗ, погиб от травм на месте. было 22 года.

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