Следствие требует арестовать подозреваемого в убийстве Кириллова

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Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте убийцы начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный является гражданином Узбекистана Ахмадом Курбановым. Сейчас его также проверяют по учетам МВД.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника майора Поликарпова задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он совершил преступление по заданию украинских спецслужб. За это ему обещали заплатить 100 тысяч рублей.
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Элина Позднякова