Задержаны подозреваемые в убийстве Игоря Кириллова

Фото: iStock/Thomasaf
Задержаны двое мужчин, причастные к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их поймали еще в день совершения преступления. Подозреваемые уже дали показания и сообщили силовикам об организаторах убийства.
Согласно информации источника, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
Читайте также:
Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве
Следователи решили допросить охранников дома, у которого погиб генерал Кириллов
Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
Согласно информации источника, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
Читайте также:
Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве
Следователи решили допросить охранников дома, у которого погиб генерал Кириллов
Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
Екатерина Коршунова