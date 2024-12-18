СК сообщил, сколько обещали исполнителю за убийство генерала Кириллова

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, за совершение преступления исполнителю пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. В настоящее время подозреваемого гражданина Узбекистана допрашивают.
Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Екатерина Коршунова