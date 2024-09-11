Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу

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Подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками. Котельников был арестован в июне 2024 года, однако вскоре был найден мертвым в московском следственном изоляторе СИЗО-4 «Медведь». Он был обвиняемым по делу о хищениях, связанным с поставками питания для армии.
Дело связано с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал откаты. Эти действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.
Экспертиза выявила, что сухпайки содержали некачественные продукты — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была завышена.
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Дело связано с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал откаты. Эти действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.
Экспертиза выявила, что сухпайки содержали некачественные продукты — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была завышена.
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Елена Перлова