Аэропорт Жуковский возобновил работу, прерванную из-за атак БПЛА

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье возобновил приём и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее там информировали, что в ночь на вторник на территории аэропорта упали обломки сбитого БПЛА, жертв и пострадавших нет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
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«Жуковский возобновил работу в штатном режиме. С 21 часа он вновь принимает и отправляет рейсы. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», – рассказали в пресс-службе РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
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Лора Луганская